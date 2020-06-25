Что смотреть? Девять новых комедий, которые поднимут настроение

«Почти знамениты»

Что объединяет светскую даму, неуправляемую продавщицу и новобрачную? Они умеют петь! Достаточно немного удачи и команда отчаянных женщин осуществит хитроумный план, чтобы приблизиться к своей мечте.

Новая комедия Питера Каттанео, автора нашумевшего «Мужского стриптиза», номинированного за этот фильм на «Оскар». Его кино – о любви, дружбе и взаимовыручке. Главную роль сыграла Кристин Скотт Томас, известная по фильмам «Английский пациент» и «Четыре свадьбы и одни похороны».

Доступно онлайн с 25 июня

«Хороший доктор»

Доктор Маму-Мани дежурит в канун Рождества. По дороге к одному из пациентов он попадает в аварию, и, наверное, дежурству конец, но на удачу ему встречается разносчик пиццы, который согласен подменить пострадавшего врача. Доктор переодевает парня в белый халат, вручает свой чемоданчик, стетоскоп, наушники для связи и отправляет на вызовы вместо себя. Маму-Мани слышит все жалобы пациентов и подсказывает, что делать. Заметит ли кто-то подмену врача?

«Очень женские истории»

Авторам фильма удалось собрать десять лучших российских актрис в пяти новеллах! Героини оказываются в самых невероятных ситуациях и вместе со зрителем стараются найти ответ на по-прежнему актуальный вопрос – чего же все-таки хотят женщины? Смешно и очень реалистично.

«Жадность»

Сатирическая комедия об эксцентричном миллиардере, мошеннически сколотившем свое состояние. Он готовится с размахом отпраздновать юбилей на греческом Миконосе. Но представители мировой элиты, спешащие на праздник, даже не представляют, какие сюрпризы приготовил им богач-авантюрист.

«Моя собака Идиот»

Остроумная французская комедия о браке и кризисе отношений. Главный герой Анри – в прошлом успешный писатель, уставший от своей жены, четверых детей и тщетно пытающийся написать хоть что-нибудь еще. Во дворе своего дома он обнаруживает здоровенного пса, которого приводит домой – к ужасу домочадцев. Пес становится его другом и помощником во всех делах и помогает «обнулиться». Актуальное кино!

«Настоящие боссы»

Мир красоты безобразен – сразу предупреждают нас создатели фильма. Подруги Мел и Миа создали свой косметический бизнес «с нуля», но сейчас переживают не лучшие времена и утопают в долгах. Неожиданное предложение по спасению дела их жизни приходит от знаменитой бизнес-вуман (ее играет Сальма Хайек). Вот тут и начинаются настоящие испытания: как спасти свое дело и сохранить многолетнюю дружбу?

«Пушки Акимбо»

Майлз – типичный неудачник. Его бросила девушка, да и на работе не сильно ценят. Парень проводит все свободное время с пивом, тролля незнакомцев из интернета. Однажды, нахамив кому-то в сети, он оказывается втянут в опасную авантюру. И вот к его рукам приделаны две огромные пушки, которыми он даже не подозревает, как пользоваться, а за ним ведут охоту отморозки и психопаты.

«Свистуны»

Черная криминальная комедия о продажном полицейском, готовом на все ради роковой красотки, связанной с преступным миром. Главному герою, Кристи, предстоит преступить закон, чтобы освободить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Есть только одна проблема – ему необходимо выучить язык свиста, который используют бандиты для общения.

«Особенные»