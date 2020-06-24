Звезда «Друзей» раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Об этом Лиза Кудроу рассказала в беседе с коллегой и хорошей подругой Дженнифер Энистон, пишет Лайф.
Мало кто не смотрел шоу «Друзья» хоть краем глаза, ведь он шел по телевидению целых десять лет. Но к таким редким птицам, как оказалось, относится актриса, сыгравшая одну из главных ролей — 56-летняя Лиза Кудроу. Она призналась об этом Дженнифер Энистон в видеобеседе, которую для них организовало издание Variety. На протяжении часа подруги обсуждали прошлое и съёмки популярного сериала, пишет Daily Mail.
Когда Дженнифер отметила, что недавно пересматривала шоу, Лиза удивила ее, заявив, что не видела ни одной серии. «О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела — всё надеюсь, что мы с вами соберемся и вместе посмотрим», - говорит Лиза Кудроу.
Дженнифер была поражена, что актриса не видела их культовые диалоги. Она поделилась, как недавно вместе с Кортни Кокс смотрела на «Ютубе» подборку смешных моментов со съемок. Звезда призналась, что каждый раз громко хохотала, когда Лиза произносила свою реплику и срывалась на смех, запарывая дубль. После этого актриса всегда поворачивалась к съемочной команде и говорила: «Простите, это правда очень забавно!».
Может быть, мечта Лизы о совместном просмотре ещё осуществится, ведь весь старый состав «Друзей» собрался вновь для юбилейного выпуска сериала. К съемкам планировали приступить сразу же, но из-за пандемии их пришлось отложить. Создатель сериала заявил, что надеется, что в августе уже получится начать работу.