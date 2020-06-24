Звезда «Друзей» раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Когда Дженнифер отметила, что недавно пересматривала шоу, Лиза удивила ее, заявив, что не видела ни одной серии. «О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела — всё надеюсь, что мы с вами соберемся и вместе посмотрим», - говорит Лиза Кудроу.