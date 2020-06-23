Официально: звезды «Ведьмака» вернутся на съемки 17 августа

Посредством своей официальной страницы в Twitter создатели сериала «Ведьмак» сообщили, что съемки второго сезона возобновятся 17 августа, когда съемочная команда и актерский состав соберутся в Великобритании. Эта новость была подана в виде стилизованного стихотворения, которое при желании можно пропеть, подражая Лютику:

Пыль стер я с лютни и пера,

Есть новость у меня, напиток сладкий:

Объединиться вновь настала нам пора

При производстве, после дней без связи.

Ведьмак и бард его, который без изъяна,

Вернутся на площадку 17-го августа.

Точной даты выхода второго сезона «Ведьмака» пока нет. Изначально предполагалось, что новые серии появятся на Netflix в начале 2021 года, но скорее всего релиз будет отложен на более поздний срок в связи с приостановкой каких-либо съемочных работ из-за пандемии коронавируса.