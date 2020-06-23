Продюсер «Гладиатора» рассказал, когда начнутся съемки сиквела

Во главу угла ставится качественный сценарий, поэтому спешить никто не будет, сообщает popcornnews.ru.
В интервью The Hollywood Reporter продюсер Дуглас Уик ответил, как обстоят дела с сиквелом «Гладиатора» Ридли Скотта. Уик рассказал, что производство до сих пор находится на предварительном этапе, потому что сценарий нового фильма пока не готов. Создатели не хотят форсировать события, стремясь выработать солидную и стройную историю, которая бы не уступала оригиналу.
Уик прокомментировал: «Да, мы работаем над сиквелом. Думаю, каждый из нас с большим пиететом относится к тому, каким хорошим получился первый фильм. Кстати, многие сценаристы, с которыми мне довелось говорить, признавались мне: «Я боюсь к этому прикасаться» или «Я не хочу браться за это, если у нас получится какой-то проходной продукт». Разумеется, никто из нас не рассматривает такой вариант. Так что работа идет. Мы все чувствуем, что, как только у нас на бумаге появится что-то достаточно хорошее, мы будем готовы сделать следующий шаг».
О намерении Ридли Скотта снять продолжение «Гладиатора» стало известно еще в ноябре 2018 года. Вероятно, в центре сюжета окажется племянник древнеримского императора Коммода. Напомним, первый фильм с Расселом Кроу в главной роли вышел в 2000 году, завоевав пять премий «Оскар», включая награду в номинации «Лучший фильм». Картина стоила $103 млн, а в мировом прокате она собрала $460 миллионов.