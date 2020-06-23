Продюсер «Гладиатора» рассказал, когда начнутся съемки сиквела

В интервью The Hollywood Reporter продюсер Дуглас Уик ответил, как обстоят дела с сиквелом «Гладиатора» Ридли Скотта. Уик рассказал, что производство до сих пор находится на предварительном этапе, потому что сценарий нового фильма пока не готов. Создатели не хотят форсировать события, стремясь выработать солидную и стройную историю, которая бы не уступала оригиналу.

Уик прокомментировал: «Да, мы работаем над сиквелом. Думаю, каждый из нас с большим пиететом относится к тому, каким хорошим получился первый фильм. Кстати, многие сценаристы, с которыми мне довелось говорить, признавались мне: «Я боюсь к этому прикасаться» или «Я не хочу браться за это, если у нас получится какой-то проходной продукт». Разумеется, никто из нас не рассматривает такой вариант. Так что работа идет. Мы все чувствуем, что, как только у нас на бумаге появится что-то достаточно хорошее, мы будем готовы сделать следующий шаг».