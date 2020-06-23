Церемонию награждения «Золотой глобус» 2021 отложили

Организатор церемонии вручения премии «Золотой глобус» Голливудская ассоциация иностранной прессы приняла решение перенести дату церемонии на 28 февраля 2021 года. Ранее она традиционно проводилась в первое воскресенье января. А 28 февраля должна была состояться церемония вручения премий «Оскар», которую организаторы перенесли на апрель. Оба переноса произошли из-за пандемии коронавируса.

Пандемия повлияла не только на процессы кинопроизводства и даты выхода многих фильмов, но и на правила отбора картин для кинопремий. На «Оскар» смогут претендовать фильмы, вышедшие на экраны по 28 февраля 2021 года включительно, вместо предыдущего ограничения на дату премьеры 31 декабря прошедшего года.