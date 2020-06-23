Церемонию награждения «Золотой глобус» 2021 отложили

Организатор церемонии вручения премии «Золотой глобус» Голливудская ассоциация иностранной прессы приняла решение перенести дату церемонии на 28 февраля 2021 года. Ранее она традиционно проводилась в первое воскресенье января. А 28 февраля должна была состояться церемония вручения премий «Оскар», которую организаторы перенесли на апрель. Оба переноса произошли из-за пандемии коронавируса.
Пандемия повлияла не только на процессы кинопроизводства и даты выхода многих фильмов, но и на правила отбора картин для кинопремий. На «Оскар» смогут претендовать фильмы, вышедшие на экраны по 28 февраля 2021 года включительно, вместо предыдущего ограничения на дату премьеры 31 декабря прошедшего года.
Кроме того, ранее для номинирования на «Оскар» был обязателен показ фильма в кинотеатрах Лос-Анджелеса, теперь достаточно прислать копию ленты Американской киноакадемии, которая сама обязуется устроить онлайн-просмотр для членов жюри. Для номинирования работ на «Золотой глобус» для ближайшего вручения тоже стал необязательным показ в кинотеатрах, достаточно предоставления ссылки на просмотр онлайн.