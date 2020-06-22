Кинотеатр Apollo будет работать в праздники. Kinozal выбрал фильмы, которые в эти дни стоит посмотреть

Любителям ужастиков понравится! Фильм рассказывает о группе молодых людей, отправившихся к родственникам одного из героев в шведскую сельскую провинцию под названием Хельсингланд. Цель поездки: написание диссертации на тему того, как справляют День летнего солнцестояния в поселении, отрезанного от мира, где раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Но самое страшное только впереди: вскоре после прибытия группы, в поселении начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма…

В 1970 году в Лондоне проходил конкурс красоты «Мисс Мира», который вел знаменитый американский комик Боб Хоуп. В то время телепередача «Мисс Мира» была самой популярной на всей планете, ее аудитория насчитывала более 100 миллионов зрителей. Заявив, что конкурсы красоты унижают женское достоинство, участницы только что созданного Движения за освобождение женщин в одночасье достигли славы, ворвавшись на сцену и сорвав прямую трансляцию этого конкурса. Более того, когда передача возобновилась, ее результат вызвал большой шум: победительницей конкурса стала не шведская фаворитка, а Мисс Гренада — первая темнокожая женщина, коронованная «Мисс Мира». За несколько часов телезрители всего мира стали свидетелями того, как со сцены сошла патриархальность и западные идеалы красоты перевернулись с ног на голову.