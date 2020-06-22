«Ради благополучия моей семьи»: Анджелина Джоли раскрыла подробности расставания с Брэдом Питтом

Я рассталась (с Брэдом Питтом. — прим. ред.) ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети — шесть очень смелых и сильных молодых людей