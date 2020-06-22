«Ради благополучия моей семьи»: Анджелина Джоли раскрыла подробности расставания с Брэдом Питтом

В своем интервью с журналом о моде и стиле Vogue актриса Анджелина Джоли рассказала наконец о том, что послужило причиной для развода с бывшим супругом и голливудской кинозвездой Брэдом Питтом, передает российское издание Spletnik.
Осенью 2016 года актриса Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака с Брэдом Питтом. Долгое время не были известны причины этого поступка, однако совсем недавно выяснилось, что поводом для развода послужил серьезный конфликт Питта со старшим приемным сыном Мэддоксом. В интервью для Vogue Анджелину спросили, как теперь им удается создавать здоровую среду для детей.
Несмотря на то, что на протяжении конфликта бывшие супруги редко высказывались о сложившихся обстоятельств, Анджелина Джоли все же решилась расставить все точки над «i»:
Я рассталась (с Брэдом Питтом. — прим. ред.) ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети — шесть очень смелых и сильных молодых людей