Илон Маск ответил Джони Деппу на обвинения в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что все обвинения Джони Деппа в сексуальной связи между бизнесменом и голливудскими актрисами, клевета. Актер, в свою очередь, решил не сдаваться и нашел новых свидетелей, передает российское издание Spletnik.
«Так, сосед Деппа рассказал, что во время брака с Джонни у Эмбер был роман с 48-летним Илоном Маском и 27-летней Карой Делевинь. В конце 2016 года все трое якобы встречались в пентхаусе ничего не подозревавшего Деппа в центре Лос-Анджелеса. Его сосед согласился дать показания в рамках судебного разбирательства между экс-супругами», — говорится в новости.
Так прокомментировал Илон Маск ложные, по его мнению, заявления соседа Деппа:
Мы с Карой друзья, но никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что с Эмбер начал встречаться примерно через месяц после ее развода. Мы не были вместе во время ее брака.
Конфликт между бывшими возлюбленные Джонни Деппом и Эмбер Херд разгорелся еще несколько лет назад, когда актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, а также обнародовала в соцсетях фотографии побоев, нанесенных экс-супругом. В 2019 году, в ответ на громкие заявления актер подал иск о клевете, потребовав компенсацию на сумму 50 миллионов долларов.