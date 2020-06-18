Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Нам всем в детстве читали сказки. Обычно принц находит принцессу, делает ей предложение и в конце концов она становится королевой. Но когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что лучше будет собой, это серьезное решение, сказка переворачивается с ног на голову. Меня всегда это удивляло, я думал, что это очень тяжело. В этом будет суть фильма,