Уилл Смит сыграет беглого раба в новой драме «Эмансипация» Антуана Фукуа

Голливудский актер Уилл Смит, которого ранее фанаты превратили в Ведьмака, уже готовится к своей новой роли в фильме «Эмансипация». 51-летний Уилл Смит сыграет роль беглого раба, который вступает в армию Союза. Об этом сообщает Screenrant.

Фильм «Эмансипация» вдохновлен реальной историей сбежавшего раба по имени Питер, который отправляется на север через Луизианну, чтобы присоединиться к Армии Союза (Федеральная армия) во время Гражданской войны в США.

Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, который снял такие культовые ленты, как «Великий уравнитель», «Великолепная семерка», «Падение Олимпа», «Тренировочный день». Сценарий «Эмансипации» написал Билл Коллаж, имя которого уже появлялось в титрах нашумевших боевиков – «Дивергент, глава 3: За стеной», «Как украсть небоскрёб».

По словам Антуана Фукуа, впервые он прочел сценарий два года назад и с тех пор разрабатывает проект. Для достоверности сюжета использовались настоящие дневники раба Питера и другие исторические источники.