Кейт Бланшетт сыграет с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро в фильме от создателя «К звездам»

Портал Deadline сообщает, что в новом фильме режиссера Джеймса Грея («К звездам») «Время Апокалипсиса», который он будет снимать по собственному сценарию, зрители увидят Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Роберта Де Ниро, Оскара Айзека и Дональда Сазерленда. Картина описывается как «история взросления, исследующая темы дружбы и преданности, на фоне Америки, готовящейся избрать Рональда Рейгана президентом».

Джеймс Грей так рассказывает о ленте: «Каждый фильм, который вы снимаете, отличается от других. Я хочу сделать полную противоположность только что снятому фильму, который наполнен огромной и темной пустотой. Теперь я хочу рассказать о человеческих взаимоотношениях. В каком-то смысле это фильм о моем детстве. У меня в подростковом возрасте были большие неприятности. Этот фильм расскажет историю моего перехода из государственной школы в частную, о том, как повезло мне и как не повезло моему другу. Что этот переход значил для меня, а что — для него.

Американское общество было и, к сожалению, остается разделенным. И по классовой, и по этнической принадлежности. В частной школе я осознал это деление на имущих и неимущих. Мне тогда чертовски повезло. Мои родители, которые были типичными представителями рабочего класса, задействовали все рычаги, чтобы я попал в ту школу. Это тогда спасло мне жизнь, но и сделало меня расистом и антисемитом. Хороший повод, чтобы обсудить новости сегодняшнего дня».