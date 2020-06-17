Семь новых сериалов, которые уже можно посмотреть

Несмотря на то что 2020 год начался не с самых приятных событий, киноиндустрия продолжает радовать нас знаковыми новинками. Marieclaire.ru делится подборкой новых сериалов, которые смогут вас удивить.
Увлекательные драматические сюжеты, запутанные детективы и мистика — 2020 год подарил киноманам сразу несколько захватывающих новинок, среди которых каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Актуальные темы феминизма и борьбы за равноправие, поданные под новым углом, триллеры, снятые по романам культовых авторов и нестандартные истории о кризисе веры — рассказываем, что приготовил для нас новый киносезон.
«Чужак»
Детективный триллер, снятый по одноименному роману Стивена Кинга, предстал перед зрителями в начале этого года на канале HBO. Сериал начинает свое повествование с поистине шокирующего события — убийства маленького мальчика в городке Чероки-Сити, штат Джорджия. Под подозрение попадает его тренер по бейсболу — следствие находит убедительные и однозначные улики, доказывающую его вину. Однако ход расследования неожиданно меняется, когда в деле появляется видеозапись, полностью опровергающая версию полиции.
Симбиоз криминальной драмы и триллера, мистические повороты сюжета и нарастающая атмосфера безысходности — этот проект по праву занял позицию одного из лучших в своем жанре.
«Незнакомка»
Британский телепроект «Незнакомка», снятый в жанре детективного триллера, повествует о спокойной жизни обитателей небольшого английского городка, чьи судьбы неожиданно меняются с появлением таинственной незнакомки, знающей страшные тайны каждого из них. Череда загадочных событий, связанных с появлением гостьи, полностью переворачивает привычные миры главных героев, заставляя их взглянуть в бездну собственных душ.
Сериал, вышедший на экраны в январе, моментально обрел популярность и был признан одним из лучших проектов года, а отлично подобранный актерский состав, в числе которого британский актер Ричард Армитедж и Шиванн Финеран, и режиссерская работа помогли ему обрести еще больше поклонников.
«И повсюду тлеют пожары»
Драматический телепроект «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях появился на экранах в марте этого года. Сюжет рассказывает о двух совершенно разных женщинах — правильной во всем домохозяйке Элене Ричардсон и взбалмошной художнице Мии Уоррен. Их отношения — пример столкновения двух разных культур, двух социальных классов, последствия которого неожиданны для каждой из героинь проекта.
Сериал «И повсюду тлеют пожары», снятый по одноименному роману американской писательницы Селесты Инг, получил весьма неоднозначные отзывы — зрители и критики разделились на два противоборствующих лагеря. Одни восхищались поднятыми в телепроекте острыми социальными темами и отличной актерской игрой, другие ругали его за чрезмерную мелодраматичность и гротескность. Тем не менее, сериал стал одной из самых обсуждаемых кинокартин года и рекомендован к просмотру — хотя бы для того, чтобы понять, на чьей стороне вы.
«Неортодоксальная»
Мини-сериал «Неортодоксальная» компании Netflix, вышедший на экраны в конце марта этого года, повествует о жизни 19-летней Эсти, которая выросла в закрытой иудейской общине в Бруклине. Столкнувшись с необходимостью выйти замуж по религиозным традициям, она принимает отчаянное решение бежать и отправляется в Берлин, где девушку ждет увлекательное, но непростое знакомство со светским миром.
Шоу мгновенно завоевало признание зрителей и кинокритиков. Нестандартный сюжет, раскрывающий неизвестные публике детали жизни закрытого религиозного сообщества, внутренняя борьба главной героини, которой пришлось сделать непростой выбор, а также драматическая развязка возводят этот проект в категорию must see, а отличный каст и режиссерская работа заставляют влюбиться в него с первого взгляда.
«Миссис Америка»
В апреле сервис Hulu представил свой новый проект «Миссис Америка», который уже стал одним из самых обсуждаемых сериалов этого года. Кинокартина переносит зрителя в США 1970-х годов — время борьбы за равные права женщин. В центре сюжета — ультраконсервативная активистка, юрист и политик Филлис Шлэфли, которая боролась с движением за ратификацию Поправки о равных правах (ERA).
Шлэфли, роль которой в сериале исполнила Кейт Бланшетт, — реальный персонаж. Это умная, образованная, харизматичная и талантливая женщина, по сути являвшаяся феминисткой, сделала делом своей жизни борьбу против равных прав женщин и мужчин, благодаря чему она обрела славу одной из самых противоречивых фигур в истории США.
Именно благодаря центральному персонажу «Миссис Америка» стал одним из популярнейших сериалов 2020 года — тема феминизма, борьбы за равные права и свободу женщин рассматривается в нем с противоположной и малоизвестной ранее позиции, а неоднозначная личность Филлис Шлэфли интригует, заставляя зрителя максимально глубоко погружаться в просмотр.
«Защищая Джейкоба»
Американская криминальная драма «Защищая Джейкоба» сервиса Apple TV+ появилась на экранах в апреле 2020 года. В центре сюжета — среднестатистическая пара из США, чья реальность неожиданно меняется после того, как их 14-летний сын был обвинен в убийстве своего одноклассника. Главные роли исполнили Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл.
Мучительные терзания выбора, чувство отчаяния и страх перед неизвестностью — проект буквально пропитан драматическими переживаниями персонажей, а неожиданные повороты сюжета и интригующая развязка поддерживают необходимый баланс между трагедией и детективом.
«Я знаю, что это правда»
Драматический мини-сериал «Я знаю, что это правда» канала HBO вышел на экраны в мае этого года. Проект, снятый по одноименному роману Уолли Лэмба, рассказывает о жизни двух братьев-близнецов в исполнении Марка Руфалло, которым приходится преодолевать тяжелые жизненные испытания. Сюжет раскрывает зрителю детали непростых судеб братьев Бердси — Томас страдает параноидальной шизофренией, а Доминик отчаянно пытается помочь ему, параллельно справляясь со своими собственными демонами.
Симбиоз драматических переживаний и лирики, увлекательный сюжет, лишенный гротескной трагичности и захватывающая атмосфера — «Я знаю, что это правда» стал одной из самых ярких новинок этого года, а также был высокого оценен зрителями и кинокритиками, которые отметили не только отличную режиссерскую работу, но и игру Марка Руффало, окрестив эту роль одной из самых сильных в его карьере.