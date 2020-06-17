Семь новых сериалов, которые уже можно посмотреть

Увлекательные драматические сюжеты, запутанные детективы и мистика — 2020 год подарил киноманам сразу несколько захватывающих новинок, среди которых каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Актуальные темы феминизма и борьбы за равноправие, поданные под новым углом, триллеры, снятые по романам культовых авторов и нестандартные истории о кризисе веры — рассказываем, что приготовил для нас новый киносезон.

«Чужак»

Детективный триллер, снятый по одноименному роману Стивена Кинга, предстал перед зрителями в начале этого года на канале HBO. Сериал начинает свое повествование с поистине шокирующего события — убийства маленького мальчика в городке Чероки-Сити, штат Джорджия. Под подозрение попадает его тренер по бейсболу — следствие находит убедительные и однозначные улики, доказывающую его вину. Однако ход расследования неожиданно меняется, когда в деле появляется видеозапись, полностью опровергающая версию полиции.

Симбиоз криминальной драмы и триллера, мистические повороты сюжета и нарастающая атмосфера безысходности — этот проект по праву занял позицию одного из лучших в своем жанре.

«Незнакомка»

Британский телепроект «Незнакомка», снятый в жанре детективного триллера, повествует о спокойной жизни обитателей небольшого английского городка, чьи судьбы неожиданно меняются с появлением таинственной незнакомки, знающей страшные тайны каждого из них. Череда загадочных событий, связанных с появлением гостьи, полностью переворачивает привычные миры главных героев, заставляя их взглянуть в бездну собственных душ.

Сериал, вышедший на экраны в январе, моментально обрел популярность и был признан одним из лучших проектов года, а отлично подобранный актерский состав, в числе которого британский актер Ричард Армитедж и Шиванн Финеран, и режиссерская работа помогли ему обрести еще больше поклонников.

«И повсюду тлеют пожары»

Драматический телепроект «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях появился на экранах в марте этого года. Сюжет рассказывает о двух совершенно разных женщинах — правильной во всем домохозяйке Элене Ричардсон и взбалмошной художнице Мии Уоррен. Их отношения — пример столкновения двух разных культур, двух социальных классов, последствия которого неожиданны для каждой из героинь проекта.

Сериал «И повсюду тлеют пожары», снятый по одноименному роману американской писательницы Селесты Инг, получил весьма неоднозначные отзывы — зрители и критики разделились на два противоборствующих лагеря. Одни восхищались поднятыми в телепроекте острыми социальными темами и отличной актерской игрой, другие ругали его за чрезмерную мелодраматичность и гротескность. Тем не менее, сериал стал одной из самых обсуждаемых кинокартин года и рекомендован к просмотру — хотя бы для того, чтобы понять, на чьей стороне вы.

«Неортодоксальная»