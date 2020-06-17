Названа дата премьеры нового фильма «бондианы»

Так, зрители Великобритании смогут увидеть долгожданный фильм 12 ноября, а в США премьера состоится 20 ноября. До этого сообщалось, что мировая премьера намечена на 25 ноября 2020 года. Напомним, что изначально выход ленты планировался в апреле, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Надеемся, что у нас премьера состоится еще в этом году!