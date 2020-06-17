Папарацци раскрыли, кто украл сердце Меган Фокс спустя месяц после расставания с мужем

Со своим мужем Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться ещё в 2004 году, и с тех пор их отношения переживали непростое развитие. Пара то расставалась, то снова сходилась, то женилась, то разводилась. Но и после развода влюбленные продолжили встречаться. Слухи об их расставании начались лишь в этом году, когда оказалось, что знаменитости проводят карантин не вместе. А 18 мая выяснилось, что пара окончательно рассталась.

Сам Брайан тоже не остался одинок — недавно папарацци заметили его с новой пассией. Актер утверждает, что никто у него жену не уводил: они взаимно решили сделать перерыв в отношениях, а затем и расстаться. В то время, по словам Брайана, Меган уже общалась с Machine Gun Kelly, но их связывали лишь дружеские отношения. У бывших супругов есть трое общих сыновей — Ноа, Боди и Джорни, которых пара планирует воспитывать тоже вместе.

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