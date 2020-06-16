Пять небанальных детективных сериалов, которые вы будете смотреть не отрываясь

«Мост»

Недавно вышел долгожданный второй сезон российского «Моста» — и это не слепая калька с шведско-датского оригинала, а хорошо продуманная адаптация. Далеко не все сюжетные линии и мотивации хорошо росли на русско-эстонской почве, поэтому авторам версии с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым пришлось изрядно постараться, «пересаживая» детективный сюжет второго сезона. Убедиться в том, что это получилось, наконец-то можно: по пятницам новые серии выходят на Start, и там также можно посмотреть первый сезон целиком. В продолжении истории следователи Веэрмаа и Казанцев ищут маньяка по прозвищу Инсталлятор, который убивает тех, кто ставит под сомнение традиционные «духовные скрепы».

«Прятки»

Свежий украинский сериал выглядит как скандинавский нуар и подкупает незатертыми лицами: Юлия Абдель Фаттах в роли главного следователя Варты Наумовой транслирует нездешнюю отрешенность и глубину. А вот сюжет не такой уж и новый: из закрытой квартиры во время игры в прятки пропадает маленькая девочка. Кто и зачем крадет детей, где искать пропавших и как предотвратить дальнейшие похищения — предстоит выяснить Наумовой и ее напарнику.

«Захват»

Британский сериал поднимает животрепещущую тему: а что, если современные технологии достигли такого уровня, что создать видео, где вы похищаете и убиваете кого-то, — проще простого? Ведь ваши селфи и фотографии легко взять в сети. А потом это видео всплывает в полиции, и срок обеспечен. Именно с такой ситуацией сталкивается бывший капрал спецназа Шон Эмери (звезда британского же сериала «Война и мир» Каллум Тернер), а распутать дело берется следователь Рэйчел Кэри (Холлидей Грейнджер). За просмотром шести эпизодов этого сериала BBC время летит незаметно.

«Преступление в Дели»

На обочине дороги в Дели обнаруживают пару — голые парень и девушка избиты, а девушка еще и изнасилована. Найти преступников становится делом чести для чиновников и полицейских, ибо жестокость нападавших поразила даже привыкших к подобным преступлениям следователей. Если индийское кино до сих пор ассоциируется у вас с Болливудом, песнями и танцами, посмотреть «Преступление в Дели» просто необходимо: этот захватывающий детектив не только перевернет представление об индийских сериалах, но и поможет узнать много нового о далекой и загадочной стране, ее быте и социальных проблемах. Даже несмотря на то что сюжет мрачный, оторваться от просмотра просто невозможно.

«Шторм»