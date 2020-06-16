«Оскар» 2021 выйдет следующей весной: список ключевых дат

В понедельник Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что 93-я церемония вручения премии «Оскар» была перенесена на два месяца вперед и теперь состоится не 28 февраля 2021 года, а 25 апреля. В официальном сообщении значится, что на такой шаг Американская киноакадемия пошла в связи с пандемией коронавируса, чтобы у кинематографистов была возможность вовремя завершить свои текущие картины и выпустить их в прокат.
Ключевые даты «Оскара» 2021:
• Объявление шорт-листов номинантов — 9 февраля 2021
• Начало голосования за номинантов — 5 марта 2021
• Окончание голосования за номинантов — 10 марта 2021
• Объявление номинантов — 15 марта 2021
• Начало голосования за победителей — 15 апреля 2021
• Окончание голосования за победителей — 20 апреля 2021
• Церемония вручения — 25 апреля 2021
Не так давно стало известно, что Американская киноакадемия внесла ряд изменений в регламент «Оскара». В частности, по итогам 2020 года за престижную кинонаграду смогут побороться и те фильмы, которые вышли исключительно на стриминговых сервисах, минуя традиционный прокат. Также было решено, что в будущем число номинантов в категории «Лучший фильм» всегда будет составлять 10 картин, а не варьироваться, но это правило вступит в силу лишь начиная с 94-й церемонии.