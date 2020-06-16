«Оскар» 2021 выйдет следующей весной: список ключевых дат

В понедельник Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что 93-я церемония вручения премии «Оскар» была перенесена на два месяца вперед и теперь состоится не 28 февраля 2021 года, а 25 апреля. В официальном сообщении значится, что на такой шаг Американская киноакадемия пошла в связи с пандемией коронавируса, чтобы у кинематографистов была возможность вовремя завершить свои текущие картины и выпустить их в прокат.

Кроме того, академики расширили временной отрезок, в течение которого тот или иной фильм должен выйти в свет. На этот раз участие в конкурсе смогут принять картины, выпущенные с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Обычно эти рамки совпадают с календарным годом. Интересно, что организаторам «Оскара» уже не впервой переносить свою церемонию. Ранее такое случалось в 1938 (наводнение в Лос-Анджелесе), 1968 (убийство Мартина Лютера Кинга) и 1986 (покушение на президента Рейгана) годах.

Ключевые даты «Оскара» 2021:

• Объявление шорт-листов номинантов — 9 февраля 2021

• Начало голосования за номинантов — 5 марта 2021

• Окончание голосования за номинантов — 10 марта 2021

• Объявление номинантов — 15 марта 2021

• Начало голосования за победителей — 15 апреля 2021

• Окончание голосования за победителей — 20 апреля 2021

• Церемония вручения — 25 апреля 2021