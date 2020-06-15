KINOZAL представляет: ⟩ Какие крутые новинки российского кино покажут в кинотеатрах Эстонии на этой недели

Спортивная драма «Один вдох»

«Один вдох» в кино с 12 июня!

Виктория Исакова в фильме основанном на реальных событиях о жизни уникальной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой.

Начав заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, она сумела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх.

Первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине.

Для работы над подводными кадрами была приглашена ведущая мировая команда спецсъемок на открытой воде и режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками, которые она снимает вместе с супругом Гийомом Нери. Оба профессионально занимаются фридайвингом, а в прошлом — чемпионы и рекордсмены в этом виде спорта.

Съемки фильма и сцены погружения снимали в открытом море у берегов Мальты.

Комедия «Очень женские истории» продолжается!

Премьера фильма состоялась в кинотеатрах Apollo при поддержке «Народного Радио» за день до закрытия кинотеатров в Эстонии. Сейчас фильм могут посмотреть все те, кто еще не успел этого сделать.

Чего хотят женщины? Одни ответят, что счастья в браке и детей. Другие – денег и успешной карьеры. Большинство расскажут про любовь. А кто-то пошутит про волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Ужастик «Яга. Кошмар темного леса»

Дети в престижном пригородном районе часто исчезают, но никто не помнит этого и живет так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются. Как только в семье появляется ребенок, эта женщина постучит в вашу дверь и обязательно предложит услуги няни. Она будет вежливой, образованной, нежной и заботливой, именно такой, как вам нужно, но ненадолго ... Все изменится, когда вы перед выходом со спокойным сердцем закроете дверь своего дома ...

Молодая семейная пара (актер Алексей Розин и Светлана Устинова) переезжают в дом своей мечты. Он находится у леса, здесь всегда свежий воздух, спокойствие, никакой городской суеты, дружелюбные и услужливые соседи - отличные условия для воспитания детей и наслаждения семейным счастьем. Новая няня выглядит дружелюбной, искренней, без вредных привычек, идеально подходящей для присмотра недавно родившейся дочки и сына-подростка Егора (актер Олег Чугунов). Красивую иллюзию создавшая няня (актриса Марьяна Спивак) вскоре начинает распространять необъяснимые страхи. Сын слышит пугающие звуки, тень няни постоянно перемещается по дому, когда все спят. Он неоднократно видел няню, ходящую по дому или тихо бормочущую по ночам у маленькой сестренки, кроватка которой обвита странными красными нитями. Помощи ждать неоткуда, потому что родители Егора ему просто не верят. Установленные в доме современные камеры наблюдения тоже не показывают ничего страшного ...

Ситуация становится неуправляемой, когда мальчик возвращается домой из школы и понимает, что его младшая сестра и странная няня исчезли без следа. Игрушки, вещи, одежда, фотографии ребенка загадочно исчезли из дома ... Нет никаких признаков того, что еще вчера в доме жил весело кричавший ребенок. Кроме того, в глазах родителей - ни жизни, ни страха, ни стресса ... они не помнят, что у них когда-то была новорожденная дочь ...

Егор вынужден все это выяснить ... Надежд найти живую сестру все меньше ...