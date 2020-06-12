Самый популярный актер: Михаил Ефремов после ДТП возглавил кинорейтинг, обойдя Джонни Деппа и Леонардо Ди Каприо

Вот уже четвёртые сутки имя оскандалившего Михаила Ефремова у всех на устах: после страшной аварии, которую артист устроил под алкоголем и наркотиками, погубив человека, о нем говорят во всех новостях, во всех ток-шоу. Вспоминают и блестящие роли Ефремова - их в его карьере около двух сотен. Так, на сервисе Кинопоиск, самом посещаемом ресурсе про кинематограф в России, благодаря многочисленным запросам зрителей артист выбился на первую строчка рейтинга «Топ-100 популярных персон», поднявшись сразу на 64 пункта и обойдя мировых звёзд - Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Тома Круза и многих других.