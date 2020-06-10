HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Оскароносный фильм режиссера Виктора Флеминга длительное время подвергался критике за «романтизирование рабства».
Американская стриминговая платформа HBO Max сделала недоступным для пользователей культовый фильм режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром» из-за расовых тем. Ограничения были введены на фоне масштабных акций протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Пятый канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Цветная картина, снятая в 1939 году по трехпленочной технологии «техниколор», на протяжении длительного время подвергалась критике за «романтизирование рабства».
Издание отмечает, что «Унесенные ветром» может быть возвращен на HBO Max при условии сопровождения комментариями о наличии «противоречивых тем».
Сюжет фильма повествует о событиях гражданской войны в США. В непростых условиях красотке Скарлетт О’Хара удается не только выжить, но и полностью обустроить жизненный уклад, а также найти любовь. В главных ролях в картине снялись Вивьен Ли и Кларк Гейбл.