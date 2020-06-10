HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сделала недоступным для пользователей культовый фильм режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром» из-за расовых тем. Ограничения были введены на фоне масштабных акций протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, пишет Пятый канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цветная картина, снятая в 1939 году по трехпленочной технологии «техниколор», на протяжении длительного время подвергалась критике за «романтизирование рабства».

Издание отмечает, что «Унесенные ветром» может быть возвращен на HBO Max при условии сопровождения комментариями о наличии «противоречивых тем».