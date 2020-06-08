Режиссер «Солнцестояния» снимет «ужасную» комедию длиной в четыре часа

По его словам, новая картина будет не для всех, она будет «комедийным ночным кошмаром» продолжительностью 4 часа, а смотреть ее стоит только зрителям старше 17 лет.

Кроме работы над новым фильмом, Астер в настоящее время выступает продюсером ремейка комедийного боевика 2003 года «Спасти зеленую планету». Режиссер давно хотел попробовать себя в роли продюсера. К тому же Астер является большим поклонником оригинального фильма, поэтому с удовольствием взялся за этот проект.

На данный момент в фильмографии Ари Астера только два полнометражных фильма, снятые по собственным сценариям. «Реинкарнация» 2018 года рассказывает о семье, которая ничего не может противопоставить планам своей умершей матери, бабушки, тещи и демону, которым она одержима.