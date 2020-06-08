СВЕЖИЕ ПОДРОБНОСТИ «ДОВОДА» ⟩ Актер, сыгравший злодея у Кристофера Нолана: «Все совсем не так, как ожидаешь»

«Без шуток, я читал этот сценарий чаще, чем что-либо другое, где снимался до этого, — продолжает актер. — Наверное, это как решать кроссворд Times каждый день. Только вот при работе над фильмом или при чтении сценарии от тебя не ожидается, да и не требуется, что ты будешь экспертом».