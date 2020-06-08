СПАСИБО ВАМ! ⟩ В Apollo Kino работников медицины ждут особые цены на билеты

Многие компании на фоне увеличившейся из-за коронавируса нагрузки на медицинских работников решили устроить особые акции в поддержку медиков. Сеть кинотеатров Apollo Kino теперь предлагает особую скидку на билеты для работников медицины. Компания продлится до 5 июля!
Согласно правилам компании, скидка для работников медицины распространяется на все кинотеатры. Цена билета на фильм в 2D составит 3 евро, а на 3D фильм — 3,5 евро в случае, если речь идет об одиночных креслах, двухместных креслах или диванах. В случае покупки билета на VIP-кресла (или «звездные» кресла), скидка работать не будет.
Скидка вычитается из полной стоимости билета. В рамках данной кампании дополнительные скидки не распространяются на покупки билетов (подарочные карты и/или подарочные билеты).
Для того, чтобы получить скидку, необходимо предъявить документ, подтверждающий, что данное лицо является медицинским работником (например, членский билет Союза медсестер Эстонии или другой документ).
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