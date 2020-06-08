СПАСИБО ВАМ! ⟩ В Apollo Kino работников медицины ждут особые цены на билеты

Согласно правилам компании, скидка для работников медицины распространяется на все кинотеатры. Цена билета на фильм в 2D составит 3 евро, а на 3D фильм — 3,5 евро в случае, если речь идет об одиночных креслах, двухместных креслах или диванах. В случае покупки билета на VIP-кресла (или «звездные» кресла), скидка работать не будет.