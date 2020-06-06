«Мисс Плохое поведение»: смотри трейлер комедии с Кирой Найтли

Фильм рассказывает о конкурсе «Мисс мира-1970», где впервые в истории победила темнокожая модель, 22-летняя представительница Гренады Дженнифер Хостен. Во время трансляции конкурса, собравшего многомиллионную аудиторию, на сцену прорвалась группа радикальных феминисток, называющих это шоу публичным унижением женщин.