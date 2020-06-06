Оскароносная Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт сообщила о неприятном инциденте, что произошел с ней недавно.
Не так давно в интервью с Джулией Гиллард лауреата двух "Оскаров" рассказала о том, как получила травму головы, работая с бензопилой в своем загородном доме в Англии.
51-летняя Кейт заметила, что ей на удивление удалось избежать непоправимых последствий для жизни и здоровья.
У меня вчера произошел небольшой несчастный случай с бензопилой. Звучит очень, очень волнительно, но на самом деле это не так. Кроме небольшой зарубки на голове, со мной все в порядке!
— передает слова звезды издание Daily Mail.
Гиллард в свою очередь, предостерегла Бланшетт от неаккуратного обращения с опасным инструментом.
Также в разговоре звезда "Властелина колец" добавила, что в целом ее жизнь на карантине не отличается интересными событиями. К тому не так давно звезда, которая не так давно сообщила о желании завершить свою кинокарьеру, взяла паузу, чтобы помочь старшему сыну подготовиться к выпускным экзаменам.