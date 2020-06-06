Оскароносная Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой

Не так давно в интервью с Джулией Гиллард лауреата двух "Оскаров" рассказала о том, как получила травму головы, работая с бензопилой в своем загородном доме в Англии.

51-летняя Кейт заметила, что ей на удивление удалось избежать непоправимых последствий для жизни и здоровья.

У меня вчера произошел небольшой несчастный случай с бензопилой. Звучит очень, очень волнительно, но на самом деле это не так. Кроме небольшой зарубки на голове, со мной все в порядке!

— передает слова звезды издание Daily Mail.

Гиллард в свою очередь, предостерегла Бланшетт от неаккуратного обращения с опасным инструментом.