Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его

Критика вызвана тропом «белый спаситель» («white savior»), который встречается в кино и литературе. Как правило, в таких произведениях главным героем выступает белый человек, который, одолевая предрассудки, помогает героям другой расы и в процессе меняется сам.

События «Прислуги» происходят в 1960-е на фоне Движения за гражданские права чернокожих в США. Девушка по имени Скитер (ее играет Стоун) возвращается после учебы в Джексон, столицу штата Миссисипи. Она мечтает стать журналисткой и вскоре решает написать книгу, где будут собраны рассказы горничных о трудностях их работы и отношении к ним со стороны белых людей. Среди ее героинь две служанки — Эйбилин (Дэвис) и Минни (Октавия Спенсер).

С критикой фильма Тейта Тейлора выступили как журналисты, так и простые зрители. Вместо него они посоветовали посмотреть картины, сосредоточенные на чернокожих героях и снятые чернокожими режиссерами.

В 2018 году Виола Дэвис, получившая за свою роль номинацию на «Оскар», призналась, что жалеет об участии в «Прислуге». По ее словам, режиссеру не удалось передать то, что испытывали афроамериканцы, работавшие на белых людей.

А в 2011 году с критикой выступила писательница Марта Саутгейт. В своей колонке она подчеркнула, что истории вроде «Прислуги» убеждают зрителей, что движение против расизма невозможно без белых людей, хотя идея этой борьбы принадлежит афроамериканцам.