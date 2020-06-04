В КИНО УЖЕ ЗАВТРА ⟩ На экраны выходит трогательная биографическая мелодрама «Верю в любовь»

Эндрю и Джон Эрвин сняли фильм по сценарию Джона Эрвина и Джона Ганна.

Фильм расскажет историю мегазвезды христианской музыки Джереми Кэмпа. Замечательный путь любви и потерь Джереми доказывает, что посреди трагедии всегда есть надежда, и что проверенная вера — единственная вера, которой стоит поделиться.

Также в фильме играют: Бритт Робертсон, Гарри Синиз и Шанайя Твейн.