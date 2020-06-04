Чт, 4.06.2020
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В КИНО УЖЕ ЗАВТРА ⟩ На экраны выходит трогательная биографическая мелодрама «Верю в любовь»

I Still Believe (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Студия Lionsgate опубликовала трейлер биографической музыкальной драмы «Верю в любовь» («I still believe») с Кей Джей Апа.

Эндрю и Джон Эрвин сняли фильм по сценарию  Джона Эрвина и Джона  Ганна.

Фильм расскажет историю мегазвезды христианской музыки Джереми Кэмпа. Замечательный путь любви и потерь Джереми доказывает, что посреди трагедии всегда есть надежда, и что проверенная вера — единственная вера, которой стоит поделиться.

Также в фильме играют: Бритт Робертсон, Гарри Синиз и Шанайя Твейн.

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