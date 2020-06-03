Звезда «1+1» снялся в комедии «Папина дочка»: смотри трейлер!

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц — одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.