Пенелопа Крус в главной роли: смотри трейлер фильма о кубинской пятерке «Афера в Майами»

В картине, которая основана на романе бразильского писателя Фернандо Морайса "Последние солдаты холодной войны: история кубинской пятерки" (The Last Soldiers on the Cold War: The Story of the Cuban Five), рассказывается история пятерых сотрудников кубинских спецслужб, арестованных в сентябре 1998 года и позже осужденных в Майами за ряд серьезных преступлений. Их обвиняли в заговоре с целью шпионажа, заговоре с целью совершения убийства и других незаконных действиях.