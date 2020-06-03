Автор «Птичьего короба» выпустит сиквел о невидимых убийцах

Гулять до самой своей смерти. Жизнь и пандемия коронавируса показала, что автор во многом был прав. А экранизация Netflix с Сандрой Буллок в главной роли стала одним из самых просматриваемых проектов сервиса во время карантина.

Роман (и экранизация) рассказывал о странной болезни, охватившей мир. На улицах появилось нечто, при взгляде на которое у людей возникает неконтролируемое желание покончить с собой. Поэтому лучше оставаться дома, а выходя на улицу, надевать повязку на глаза. В этом новом мире мать двоих детей пытается найти для своей семьи безопасное место.

21 июля в продажу поступает новый роман Джоша Малермана «Мелори». Вот официальное описание сюжета: