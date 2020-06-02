СНОВА В КИНО ⟩ Ее худший ночной кошмар: триллер «Человек-Невидимка» в кино с 5 июня!

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.