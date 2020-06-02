Вт, 2.06.2020
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  • Ее худший ночной кошмар: триллер «Человек-Невидимка» в кино с 5 июня!

СНОВА В КИНО ⟩ Ее худший ночной кошмар: триллер «Человек-Невидимка» в кино с 5 июня!

The Invisible Man (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Вышедший в прокат в марте фильм «Человек-Невидимка» вновь будет показан в кинотеатрах сети Apollo Kino! 

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Смотри в кинотеатрах сети Apollo Kino с 5 июня! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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