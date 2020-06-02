СОБЧАК В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ⟩ Смотри трейлер российской комедии «Номер один»

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.