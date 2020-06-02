Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

Инсайдеры сравнивают проект с «Телесетью» Сидни Люмета и «Стрингером» Дэна Гилроя. Сценарий, основанный на идее самого Гослинга, напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, соавторы комедийного сериала «Оранжевый — хит сезона».

У фильма пока нет режиссера, однако студия уже ведет переговоры с несколькими постановщиками. Среди них — Кори Финли, снявший «Безупречного» с Хью Джекманом и Эллисон Дженни.

Новый «Человек-волк» продолжит серию ремейков, основанных на классических фильмах ужасов Universal. Последним стал недавний «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс, заработавший в прокате 122,9 млн долларов при бюджете в 7 миллионов. Сейчас это одна из самых кассовых картин года. В планах студии также значатся «Дракула» Карин Кусамы, «Женщина-невидимка» Элизабет Бэнкс, «Темная армия» Пола Фига и «Рэнфилд» Декстера Флетчера.