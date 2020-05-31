Вс, 31.05.2020
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Три мальчика позволили Черной вдове себя укусить в надежде стать Человеком-пауком
Плохой способ стать супергероем...

Мальчик в костюме Человека-паука. Фото иллюстративное.

ФОТО: Md Manik/ZUMAPRESS.com

Трое боливийских детей в возрасте 8, 10 и 12 лет присматривали за семейным стадом овец. Через какое-то время их мать обнаружила, что дети плачут и плохо себя чувствуют. 

Она отвезла их в ближайшую детскую больницу в городе Ллаллагуа. Однако там им не смогли помочь, и дети были переведены в больницу в фактической столице Боливии Ла-Пас. Выяснилось, что ребята спровоцировали укусы паука Черной вдовы, чтобы стать супергероями. Всем троим было дано лекарство от яда Черной вдовы, через пять дней они вернулись домой. 

Ранее в мае группа израильских психологов опубликовала исследования, в которых утверждается, что просмотр фильмов про Человека-паука и Человека-муравья в 20% случаев излечивает инсектофобию (боязнь насекомых). Американский клинический психолог Рэйчел Эндрю считает, что супергеройское кино позволяет зрителям справляться с трудными жизненными ситуациями. Супергерои, попадая в сложные ситуации, эволюционируют и становятся более сильными. Подражая им в сложные моменты, зрители тоже растут над собой.

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