Три мальчика позволили Черной вдове себя укусить в надежде стать Человеком-пауком

Она отвезла их в ближайшую детскую больницу в городе Ллаллагуа. Однако там им не смогли помочь, и дети были переведены в больницу в фактической столице Боливии Ла-Пас. Выяснилось, что ребята спровоцировали укусы паука Черной вдовы, чтобы стать супергероями. Всем троим было дано лекарство от яда Черной вдовы, через пять дней они вернулись домой.