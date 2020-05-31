Три мальчика позволили Черной вдове себя укусить в надежде стать Человеком-пауком
Трое боливийских детей в возрасте 8, 10 и 12 лет присматривали за семейным стадом овец. Через какое-то время их мать обнаружила, что дети плачут и плохо себя чувствуют.
Она отвезла их в ближайшую детскую больницу в городе Ллаллагуа. Однако там им не смогли помочь, и дети были переведены в больницу в фактической столице Боливии Ла-Пас. Выяснилось, что ребята спровоцировали укусы паука Черной вдовы, чтобы стать супергероями. Всем троим было дано лекарство от яда Черной вдовы, через пять дней они вернулись домой.
Ранее в мае группа израильских психологов опубликовала исследования, в которых утверждается, что просмотр фильмов про Человека-паука и Человека-муравья в 20% случаев излечивает инсектофобию (боязнь насекомых). Американский клинический психолог Рэйчел Эндрю считает, что супергеройское кино позволяет зрителям справляться с трудными жизненными ситуациями. Супергерои, попадая в сложные ситуации, эволюционируют и становятся более сильными. Подражая им в сложные моменты, зрители тоже растут над собой.