Пт, 29.05.2020

«Отель Белград» покажут в эстонских кинотеатрах: смотри трейлер!

«Отель Белград»

ФОТО: скриншот

3 июля 2020 года в кинотеатрах сети Apollo Kino выйдет в прокат российская комедия «Отель Белград»!

Приключения Павла Аркадьевича и Дарьи не закончились. По сюжету нового фильма, молодой человек руководит пятизвёздочным отелем в Сербии, ведя разгульный образ жизни. Однажды он оказывается должен много денег местному мафиози, который готов простить все ради счастья его дочери – стервозной барышни. Павел соглашается на брак, но в это же время случайно встречает на улочках Белграда Дашу – свою прежнюю любовь.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino с 3 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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