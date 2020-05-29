«Отель Белград» покажут в эстонских кинотеатрах: смотри трейлер!

Приключения Павла Аркадьевича и Дарьи не закончились. По сюжету нового фильма, молодой человек руководит пятизвёздочным отелем в Сербии, ведя разгульный образ жизни. Однажды он оказывается должен много денег местному мафиози, который готов простить все ради счастья его дочери – стервозной барышни. Павел соглашается на брак, но в это же время случайно встречает на улочках Белграда Дашу – свою прежнюю любовь.