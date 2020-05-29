Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода»

«Примечательно, что это один из моих первых фильмов, для которого мы не проводили показы, — говорит Нолан. — Потому что, как мне кажется, все и так очень хорошо знакомы со шпионским жанром. Я хотел, чтобы люди работали, отталкиваясь от своих воспоминаний, своего ощущения от жанра, нежели чего-то конкретного».