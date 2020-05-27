Тимур Бекмамбетов предрек бум кинопроизводства в 2022 году

Про формат screenlife

Бекмамбетов вспоминает, что идея screenlife возникла у него в 2013 году, когда он общался по Skype со своим партнером Ольгой Хариной. Чтобы показать постер новой части «Елок», ей пришлось вывести на экран содержимое своего дисплея. Помимо постера, Бекмамбетов заметил и личные данные — например, переписку Хариной.

«В этот момент я как-то осознал, что экран [гаджетов] — отражение нашего внутреннего мира. Мы не врем своим экранам. Мы пишем текст, письмо в какой-нибудь там переписке, останавливаемся, стираем, меняем одно слово на другое или вообще все стираем и пишем что-то совершенно другое. Наблюдая за этим процессом, ты как бы оказываешься внутри человека и вместе с ним думаешь, вместе с ним чувствуешь, вместе с ним выражаешь себя. Нет ничего более интересного для кинематографистов, для тех, кто рассказывает истории».

С тех пор Бекмамбетов спродюсировал несколько screenlife-фильмов. Среди них — «Убрать из друзей», собравший 62 млн долларов при бюджете в 1 миллион, и тепло принятый критиками «Поиск». Также в сентябре 2019 года вышел сериал Dead of Night, снятый в вертикальном формате для платформы Snapchat. Сейчас Бекмамбетов готовит более 30 screenlife-проектов.

Одно из преимуществ screenlife, по мнению Бекмамбетова, в том, что он менее затратный, чем традиционные фильмы и сериалы. Также этот формат намного точнее отражает современный мир.

«Про что могут быть фильмы в сегодняшнем мире? Ограбление банка, любовный треугольник, детектив... Но банки сегодня уже не грабят люди в масках; чтобы рассказать об ограблении банка, нужно показать экран хакера. Романтическая история сегодня — это не про парня, который лезет на балкон с цветами. Это про сервисы знакомств, скорее, или социальные сети. То же самое с детективами. Следователи, я думаю, уже давно не бегают по подъездам с фонариками. Они изучают данные с камер наблюдения».

Сейчас Бекмамбетов готовит отдельную платформу для screenlife-контента. Особое внимание он хочет уделить компьютерному коду, который формирует картинку: «Зритель может взаимодействовать с тем, что происходит на экране. Вы смотрите фильм, и вдруг вам стало интересно, что же это у героя там на экране за папка с фотографиями лежит. Можете кликнуть, открыть ее, отвлечься от истории и посмотреть какой-то дополнительный материал».

Про Netflix

Бекмамбетов не уверен, что успех Netflix будет вечным. Он объясняет это тем, что сервис существует по принципу пирамиды, которая финансируется извне по мере роста подписчиков.