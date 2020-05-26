Премьеру новой «Пилы» перенесли: когда зрители в Эстонии увидят ужастик?

Кинокомпания Lionsgate решила отложить премьеру фильма «Пила: Спираль» (Spiral: From The Book of Saw) на следующий год.
Изначально планировалось, что картина выйдет на большие экраны в мае 2020 года, однако из-за эпидемиии коронавируса студия решила перенести ее на 21 мая 2021 года. Стоит отметить, что ранее Lionsgate аналогичным образом поступила с картиной «Джон Уик 4», перенеся ее премьеру с мая 2021 года на 27 мая 2022-го.
Фильм ужасов «Пила: Спираль» снял режиссёр Даррен Линн Боусман, который работал над картинами «Пила 2», «Пила 3» и «Пила 4». В новой картине главную роль исполнит Крис Рок, которого многие зрители в основном видели в качестве комедийного актёра. Вместе с ним в проекте участвуют Сэмюэл Л. Джексон, Зои Палмер и другие.
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