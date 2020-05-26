Премьеру новой «Пилы» перенесли: когда зрители в Эстонии увидят ужастик?

Изначально планировалось, что картина выйдет на большие экраны в мае 2020 года, однако из-за эпидемиии коронавируса студия решила перенести ее на 21 мая 2021 года. Стоит отметить, что ранее Lionsgate аналогичным образом поступила с картиной «Джон Уик 4», перенеся ее премьеру с мая 2021 года на 27 мая 2022-го.