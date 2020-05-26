БОЛЬШЕ НЕ ДЖОКЕР ⟩ Как обладатель премии «Оскар» Джаред Лето превратился в вампира

В новом фильме Sony и Marvel расскажется об ученом-химике Майкле Морбиусе, который впервые появился в комиксах «Человек-паук» в 1971 году и являлся врагом главного героя. Доктор Морбиус страдает редким заболеванием крови и пытается вылечить его сывороткой, полученной из летучих мышей, что приводит к его превращению в кровожадного живого вампира. Кстати, трейлер выпущенный Sony показывает, что Морбиус полностью является частью вселенной MarveL vs Sony, как Человек-паук и Веном.

Силы Морбиуса уникальны. Помимо жажды крови, он также невероятно быстр, проворен и способен залечить любую рану в течение нескольких часов. Он обладает способностью ночного видения, усиленного обоняния, может загипнотизировать других, создавать иных псевдо-вампиров и обладает возможностью летать. В отличие от традиционных вампиров, Морбиус невосприимчив к чесноку, христианским крестам и другим объектам или символам, которые, как считается, отгоняют вампиров.

Это вторая роль Лето, в которой он играет персонажа комиксов, до этого он снялся в роли Джокера в «Отряде самоубийц». Правда, фанаты не оценили его игру, поэтому для него это второй шанс покорить их сердца. Сам Лето в восторге от своего персонажа, ведь актер давно мечтал сыграть подобную роль. В детстве Джаред любил смотреть классические фильмы о вампирах, в том числе «Дракулу» 1931 года с Бела Лугоши в главной роли. Он также был заядлым читателем романов «Хроники вампиров» Энн Райс , которые были адаптированы для съемок фильма «Интервью с вампиром» и «Королевы проклятых». Актер отметил в одном из интервью, что его фаворитом является Гэри Олдмана в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула», снятый по роману Брэма Стокера.