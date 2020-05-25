ПРОЙДЕТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ! ⟩ Венецианский кинофестиваль не стали переносить

Венеция-2020 станет первым крупным киносмотром, не перенесенным или отменным из-за коронавируса. При этом пандемия все-таки скажется на фестивале: по словам Зайи, по сравнению с прошлыми годами в программе будет представлено меньше фильмов.

После начала пандемии в Италии был зарегистрирован резкий скачок заражений. Страна фактически стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. Однако по прошествии трех месяцев количество заболевших пошло на спад, и теперь итальянское правительство готовится снять некоторые ограничения. 3 июня планируется разрешить въезд в страну гражданам Евросоюза, а 15 июня должны начать работу кинотеатры (они должны будут придерживаться правил социального дистанцирования).