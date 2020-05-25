Пн, 25.05.2020

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ⟩ На Певческом поле покажут шоу Жана Поля Готье

ФОТО: promo

27 мая в 18:45 на Таллиннском певческом поле начнется показ ленты «Жан-Поль Готье: фрик и шик». 

История о жизни, о детской мечте: о ребенке, который сначала хотел создать театральный спектакль, потом начал заниматься модой, но, вернулся к своей мечте и смог ее осуществить.

Это история о жизни Жан-Поля Готье, создании известного бренда и «закулисье» создания самого возмутительного проекта, посвященного новатору моды — Fashion Freak Show.

“Fashion Freak Show — это приглашение к мечте и к исполнению мечты. Это про любовь к людям. К белым и черным, толстым и стройным, красивым и не очень. Это про счастье осуществления детской мечты.

Буйство ярких красок, 200 специально созданных костюмов и лучших нарядов от модельера, самые известные красавицы модели – все это на большом экране!

Билеты найдешь здесь!

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