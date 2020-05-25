ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ⟩ На Певческом поле покажут шоу Жана Поля Готье

История о жизни, о детской мечте: о ребенке, который сначала хотел создать театральный спектакль, потом начал заниматься модой, но, вернулся к своей мечте и смог ее осуществить.

Это история о жизни Жан-Поля Готье, создании известного бренда и «закулисье» создания самого возмутительного проекта, посвященного новатору моды — Fashion Freak Show.

“Fashion Freak Show — это приглашение к мечте и к исполнению мечты. Это про любовь к людям. К белым и черным, толстым и стройным, красивым и не очень. Это про счастье осуществления детской мечты.