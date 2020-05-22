Вот так новости! На Певческом поле покажут «Джона Уика»

Джон Уик — бывший киллер — ведет уединенную жизнь, но жестокий русский мафиозо вынуждает его вернуться к прежней работе. Он вновь начинает охотиться на своих врагов с беспощадностью, которая сделала его легендой подпольного мира. «Джон Уик» — это стильная история о мести и спасении, происходящая в Нью-Йорке. В главной роли лауреат мировой премии каскадеров Киану Ривз.

После преждевременной смерти жены Джон Уик (Ривз) получает от нее один последний подарок – собаку Дейзи – а также записку с просьбой не забывать любовь. Но скорбь Джона прерывает кража его любимой машины, Мустанга 1969 года, которая нравится жестокому бандиту Иосифу Тарасову (Элфи Аллен). Поскольку Джон не хочет продавать автомобиль, Иосиф и его помощники врываются в его дом, крадут машину, избивают Джона и убивают Дейзи. Они понятия не имеют, что пробудили гнев самого брутального наемного убийцы в истории преступного мира.

Поиски автомобиля приводят Джона в уголок Нью-Йорка, который никогда не видят туристы. Там орудует сверхсекретная криминальная община, к которой когда-то принадлежал Уик. Джону удается добыть информацию, что напавший на него бандит является сыном русского криминального босса Вигго Тарасова (Микаэл Нюквист). Узнав, что за ним охотится киллер, Вигго предлагает за его голову большую награду.