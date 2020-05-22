«ДОВОД» НОЛАНА ⟩ Третья мировая и русская звезда: что известно о самой таинственной премьере года

В целом в новом ролике нам не показали ничего примечательного, но все же некоторые подробности «Довода» есть уже сейчас: речь в фильме пойдет о будущем, в котором есть специальные подразделения, способные управлять временем. Кроме того, мир по сюжету окажется на пороге Третьей мировой войны, а местом действия (по крайней мере, его частью) станет Эстония. Название же фильма — Tenet (верный перевод — догмат, принцип, в русской версии «Довод», чтобы сохранить палиндром) — станет ключом к событиям картины.

Как всегда транжира Нолан не поскупился на атмосферу и детали: для одной из сцен декораторы пригнали целый огромный самолет, который был вероломно уничтожен. Что ж, Крис все еще пользуется громадным авторитетом и работает с продюсерами по принципу «Любой каприз за ваши деньги».

Правда, большую (если не бОльшую) долю бюджета съели контракты с актерами — в картине задействована шикарная команда кинозвезд: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Аарон Тэйлор-Джонсон, Клеман Поэзи и многие другие. Среди них окажется и российский актер, звезда «Игры престолов» Юрий Колокольников.