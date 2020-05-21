КАКОЙ КАСТ! ⟩ Запрещен до 14 лет: в автокинотеатре покажут комедию «Славные парни»

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе 70-х годов, когда не очень везучий частный сыщик Холланд Марч (Гослинг) и наемный головорез Джексон Хили (Кроу) вынуждены сотрудничать при работе над делом о пропавшей девушке, а также при расследовании, казалось бы, никак не связанной с этим делом смерти порнозвезды. В ходе расследования они раскрывают шокирующий заговор, ведущий к самым высоким кругам власти.