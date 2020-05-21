ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОПУСТИЛ ⟩ В Таллинне вновь покажут российскую военную драму «T-34»

В центре сюжетной линии оказывается выдуманная, но очень правдоподобная история о событиях Второй мировой войны и о военной технике, которая позволила одолеть мощнейшую нацистскую армию.

Отчаянно сражаясь в 1941, в Волоколамске (там проходила линия фронта с немцами), танк младшего лейтенантом Ивушкина (акт. Александр Петров) уничтожен, а сам он, вместе с единственным оставшимся в живых механиком-водителем Василенком (акт. Виктор Добронравов) попадают в плен.

Проведя три страшных года в концентрационном лагере, Ивушкин решает сбежать с места тюремного заключения, захватив с собой отряд военнопленных. Для того, чтобы его план был выполнен, офицер должен подчиняться немцам, которые планировали жестокую расправу над заключенными.