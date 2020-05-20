ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ ⟩ Ужастик «Пила 8» возвращается в Эстонию!

13 лет назад на Хэллоуин мир увидел новое лицо ужаса и страха - фильм "Пила" с его главным персонажем. Праздничная традиция "Раз это Хэллоуин, то должна быть "Пила" сохранялась семь лет подряд. 27 октября этого года Lionsgate и Twisted Pictures с гордостью представляют "Пилу-8"! После серии убийств, все особенности совершения которых говорят о том, что это дело рук маньяка по прозвищу Пила, стражи порядка вынуждены преследовать тень человека, умершего более десяти лет назад, и оказываются втянуты в новую игру, которая только началась. Может, Джон Крамер воскрес из мертвых для того, чтобы мир не забывал о признательности за дар жизни? Или это ловушка, расставленная убийцей, имеющим собственный умысел?