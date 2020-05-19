Вт, 19.05.2020

ДЖЕЙ ЛО НА ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ ⟩ В субботу в Таллинне покажут нашумевший фильм «Стриптизерши»

Cardi B starts in HUSTLERS

ФОТО: Barbara Nitke / Courtesy of STXfilms

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. 

В субботу, 23 мая, в 18:30 в автокинотеатре на Певческом поле в Таллинне пройдет показ фильма «Стриптизерши».

Когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

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