ДЖЕЙ ЛО НА ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ ⟩ В субботу в Таллинне покажут нашумевший фильм «Стриптизерши»

В субботу, 23 мая, в 18:30 в автокинотеатре на Певческом поле в Таллинне пройдет показ фильма «Стриптизерши».

Когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.