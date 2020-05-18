АЖ ДРОЖЬ ПРОБИРАЕТ! ⟩ В кино уже этим летом: впечатляющий трейлер фильма «До гражданской войны»

Американский кинопродюсер Шон Маккиттрик, известный по работе над фильмами «Донни Дарко», «Прочь» и «Мы», продюсирует новый черный хоррор «До гражданской войны».
Пока трудно понять, что нас ждёт в новом ужастике. Его действие явно разворачивается во время Гражданской войны в США, хотя это может быть лишь одним из планов повествования. Не особо информативен и синопсис: «Знаменитая писательница Вероника Хенли оказывается в ловушке ужасающей реальности и должна раскрыть безумную тайну, пока не стало слишком поздно».
Веронику Хенли сыграла певица и актриса Жанель Монэ («Скрытые фигуры»). Вместе с ней на экране появятся Эрик Ланж («Остаться в живых»), Джек Хьюстон («Подпольная империя»), Джена Мэлоун («Голодные игры») и другие.
Премьера в кинотеатрах Apollo Kino запланирована на 21 августа 2020 года!