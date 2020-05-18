ТРЕЙЛЕР ⟩ Сегодня на Певческом поле покажут российскую комедию «Холоп»

Мажор Гриша (Бикович) ведет разгульный образ жизни: пьет, дебоширит и не вылазит из ночных клубов. Понимая, что с этим надо что-то делать, его отец-олигарх (Александр Самойленко) решает отправить обнаглевшего отпрыска на перевоспитание. Нет, не в армию. А в прошлое! Правда, не «по-настоящему»: при помощи талантливого реконструктора (Иван Охлобыстин) он воссоздает исторический колорит и атмосферу Руси XIX в заброшенной деревне под Москвой. После очередной бурной ночи Гриша приходит в себя уже там, где его встречают кнутом, но без пряника. Вчерашний мажор, рассекающий по ночной Москве на дорогой тачке, примеряет на себя образ холопа Гришки, местного конюха. Теперь ему на собственной шкуре предстоит испытать, каково это – когда все вытирают о тебя ноги, а также научиться ценить дружбу, уважать мнение других людей и любить.