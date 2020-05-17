ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ УЖАСОВ ⟩ На Певческом поле пройдет кинопоказ хоррора «Они»

Триллер ужасов «Они» – новая работа сценаристов «Тихого места» и отца фильмов ужасов Элайя Рота.

После выхода на экраны триллера ужасов «Тихое место», получившего высокую оценку зрителей, талантливые сценаристы Скотт Бек (Scott Beck) и Брайан Вудс (Bryan Woods) не собирались почивать на лаврах. Спустя год, создатели, отличающиеся прекрасным чутьем в плане страшилок, возвращаются с еще большей дозой ужаса. 15 ноября в кинотетрах пройдет показ перешагнувшего все рамки жестокости фильма ужасов «Они».

Традиции празднования в ночь на Хеллоуин не вызывают у группы студентов колледжа особого интереса. Им нужно что-то такое, что заставило бы леденеть в жилах кровь, сводить с ума, приковывать внимание и дрожать от страха. Идея посещения дома экстремальных ощущений показалась всем более интересной, чем обычная тусовка в ночном клубе. Не тратя времени зря, шестеро молодых людей отправляются за город на территорию заброшенной фабрики, где собираются «повеселиться от души»...

Одинокое здание в отдаленном местечке, полное лабиринтов, живых пауков, жутких звуков, комнат с мрачным освещением и мебелью – именно то, что надо! У дверей их встречает страшный человек в маске клоуна и, собрав мобильные телефоны, провожает в дом. Веселье продолжается до тех пор, пока на их глазах не происходит леденящая душу картина – переодетая ведьма до смерти замучивает дико визжащую девушку... Группу настроившихся повеселиться студентов такой поступок приводит в ужас.

Напряжение начинает расти, когда молодых людей начинают преследовать люди в масках, целью которых является воплощение в жизнь всех, когда-либо увиденных в фильмах ужаса, самых жестоких сцен. В живых не должен остаться никто!

В эту долгую, жуткую ночь друзьям предстоим заглянуть в глаза смерти не один раз. Люди с маниакальными наклонностями под прикрытием масок дьявола, привидений, клоунов, зомби будут наслаждаться организованным ими безумным шоу.