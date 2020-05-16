ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОПУСТИЛ ⟩ В автокино на Певческом поле покажут оскароносных «Паразитов»

20 мая в 22:00 на Таллиннском певческом поле пройдет кинопоказ фильма южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, удостоенный четырех премий «Оскар»!
Обычный подвал в пригороде Сеула. Дочь и сын семьи Ким пытаются словить, вернее, украсть в туалете вай-фай с более высоких этажей. Мать складывает коробки для пиццерии, и это единственный "официальный" источник дохода в этом семействе. Отец, заметив на улице машину, распрыскивающую тараканий яд, командует открыть все окна, чтобы отрава бесплатно попала и к ним. В один день экономящим на всем людям, составляющим основу местного общества, предоставляется редчайшая возможность поправить положение. Сына зовут временно подменить учителя английского языка в особняк к сверхбогатому Паку. После ряда ловких и порой невероятно комичных ситуаций уже вся семья Ким пристроена в качестве прислуги у миллиардеров, а те не имеют ни малейшего представления, что эти люди как-то связаны между собой. И это лишь начало всей истории...
"Паразиты" первому из корейских режиссеров принесли самый ценный приз в области авторского кино - Пон Джун-хо ("Воспоминания об убийстве", "Окча", "Сквозь снег") удостоился за них "Золотой пальмовой ветви" в Каннах. Он снял мультижанровый и захватывающий дух фильм, комедию, трагедию, социальную мелодраму и боевик без каких-либо швов. Детализированная и точная история о классовой войне и борьбе за существование выходит из обычного материального поля боя в сферу чувств. И в то же время, разбивая и снова провокационно устанавливая разные социальные клише и предрассудки, режиссер представляет зрителю насладиться сюжетными поворотами, каждый из которых - словно земля из под ног. И герои представляются то заботливыми родителями, то беспринципными подлецами, то беззащитными жертвами. С этим кино Пон достиг высшей точки в своей карьере и занял бесспорно высокое место во всем азиатском кинематографе.