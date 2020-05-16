ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОПУСТИЛ ⟩ В автокино на Певческом поле покажут оскароносных «Паразитов»

Обычный подвал в пригороде Сеула. Дочь и сын семьи Ким пытаются словить, вернее, украсть в туалете вай-фай с более высоких этажей. Мать складывает коробки для пиццерии, и это единственный "официальный" источник дохода в этом семействе. Отец, заметив на улице машину, распрыскивающую тараканий яд, командует открыть все окна, чтобы отрава бесплатно попала и к ним. В один день экономящим на всем людям, составляющим основу местного общества, предоставляется редчайшая возможность поправить положение. Сына зовут временно подменить учителя английского языка в особняк к сверхбогатому Паку. После ряда ловких и порой невероятно комичных ситуаций уже вся семья Ким пристроена в качестве прислуги у миллиардеров, а те не имеют ни малейшего представления, что эти люди как-то связаны между собой. И это лишь начало всей истории...